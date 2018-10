Brasile, 23° turno: risultati e classifica

Lazio corsara al Vélodrome. In uno stadio bollente e con un clima surreale, dopo i continui scontri delle ultime 24 ore, la squadra di mister Inzaghi offre una prova di grande personalità. Nello speciale derby contro il cuore giallorosso Rudi Garcia i biancocelesti si impongono grazie...

Entella, in attesa di conoscere il futuro battuto il Genoa in amichevole

Serie C, dopo il Pro Piacenza anche il Cuneo non paga gli stipendi

Triestina, Milanese inibito per 4 mesi. Ammenda per il club

Pistoiese, Asta: "Qui per riportare entusiasmo. Grande opportunità"

Vicenza, Rosso: "Gravina la persona giusta per dare una scossa"

Serie C, cambia l'orario d'inizio di Monopoli-Catanzaro

Pres Albissola: "Bellucci non è una scommessa, ma uomo di carattere"

Coppa Italia Serie C, il Vicenza passa ai rigori. Triestina out

Coppa Italia Serie C, il tabellone completo dei sedicesimi

Dt Pistoiese: "Indiani scelta dolorosa. Asta qui per la voglia di far bene"

Serie C 2018/2019: le panchine: Acori-ter a Rimini

Pro Piacenza, fronte compatto per la messa in mora

Presidenza Lega Pro, Ghirelli sceglie Cristiana Capotondi come vice

Presidente Pontedera: "Così non si può andare avanti"

Ternana, Bandecchi: "Nonostante i pugni, siamo ancora in piedi"

AlbinoLeffe, accertamenti medici per Alvini. Squadra a Montagnolo

Pro Vercelli, istanza al CONI per nuova udienza sui criteri dei ripescaggi

Cuneo, si pensa alla messa in mora della società

Serie C, rinviate a data da destinarsi le gare di sette squadre

Altre notizie Serie C

In giornata si sono giocate sette partite del campionato brasiliano:

