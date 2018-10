Brasile-Argentina, il classico sudamericano si giocherà in Arabia Saudita

© foto di Imago/Image Sport

Brasile e Argentina si sfideranno in amichevole in Arabia Saudita il prossimo 16 ottobre. Il grande classico del calcio sudamericano e mondiale avrà così luogo a Gedda, allo stadio Re Abdallah alle 20.45 locali. La nazionale brasiliana è attesa in quel periodo in una tournée proprio nel paese saudita e affronterà la nazionale locale a Riyad il 12 ottobre.