Brasile, il Palmeiras si è laureato campione per la decima volta. È record

© foto di Imago/Image Sport

Il Palmeiras si è appena laureato campione del Brasile per la decima volta nella sua storia. Il Verdao, soprannome con il quale il club brasiliano è rinomato in tutto il mondo, è la prima squadra del paese a raggiungere la doppia cifra di campionati vinti, con i festeggiamenti anticipati che sono cominciati al termine della partita vinta 0-1 sul campo del Vasco da Gama, giocata nella serata italiana, grazie al gol di Deyverson. Nelle fila della società in maglia verde giocano attualmente due vecchie conoscenze della Serie A come Felipe Melo, passato da Fiorentina, Juventus ed Inter, e il difensore centrale Gustavo Gomez, andatosene dal Milan proprio nella squadra sudamericana nell'ultima sessione estiva di mercato.