Brasile, l'ex ct Menezes: "Gabriel Jesus flop in Russia? Colpa di Neymar"

Mano Menezes, ex ct del Brasile, ha parlato così dello scarso rendimento di Gabriel Jesus al Mondiale in Russia: "Ho una teoria che farà sicuramente discutere. Gabriel Jesus aveva fatto un ottimo girone di qualificazione, poi in Russia il problema è stato Neymar. La stella del PSG gioca solo per sé stessa, accentra ogni giocata e l'attaccante centrale ne risente inevitabilmente. Per questo Gabriel Jesus non ha brillato al Mondiale". Lo riporta SporTV.