Brasile, multa all'Atletico-PR: il portiere usa lo smartphone in campo

Curioso fatto avvenuto in Brasile: l'Atlético Paranaense è stato multato dal Tribunale Supremo di Giustizia Sportiva perché il proprio portiere, Aderbar Santos, ha utilizzato nel corso di una partita di campionato contro l'Atlético Mineiro lo scorso 13 maggio lo smartphone. il gesto, apparentemente irresponsabile, faceva parte in realtà di una campagna per avvisare le persone di quanto questa abitudine possa essere pericolosa al volante. 11mila euro è l'equivalente della multa comminata al club e un turno di squalifica al portiere. L'Atlético Paranaense proprio in giornata ha pubblicato proprio la "pubblicità progresso" sperando che serva da monito a chi ha l'abitudine di usare il cellulare anche guidando.

A gente faz a nossa parte. pic.twitter.com/YHg8gmGmEG — Atlético Paranaense (@atleticopr) 27 luglio 2018