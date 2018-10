Brasile, Neymar è il nuovo capitano: "Responsabilità che mi farà bene"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un'altra investitura importante per Neymar. Stavolta col Brasile, di cui da diversi anni è diventato il simbolo e da oggi anche capitano. Il ct Tite, infatti, ha scelto di cambiare politica decidendo di non ruotare più i giocatori con la fascia al braccio, bensì promuovendone uno stabile. Neymar, per l'appunto. Ieri, alla vigilia dell'amichevole con gli Stati Uniti che si disputerà nella notte, è arrivato l'annuncio: "L'ho accettata di nuovo perché ho imparato molto dall'ultima volta e imparerò molto di più col tempo. E questa responsabilità sarà un fattore positivo per me. Voglio scusarmi con i tifosi che sono impazziti con noi, perché perdere è veramente una cosa terribile. Credevamo di poter diventare campioni del mondo, ma non è stato possibile".