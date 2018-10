Brasile, primo gol per Alex Sandro: "Un ottimo regalo per mia figlia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo gol con la maglia del Brasile per Alex Sandro, autore del 2-0 definitivo contro l'Arabia Saudita in amichevole a Riyadh. Il terzino della Juventus, nel post-partita, è intervenuto ai microfoni di SportTV: "Possiamo migliorare sotto alcuni aspetti, ma il caldo e la presenza di nomi nuovi non hanno fatto sì che la squadra brillasse, c'è bisogno di tempo per integrarsi al meglio. Dedico questo primo gol a mia figlia, che ha da poco compiuto due anni e io non potevo essere lì con lei. Ma penso che questo sia un ottimo regalo".