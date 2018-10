Brasile, Tite elogia Richarlison: "Lo seguivamo già prima del Mondiale"

Tite, ct del Brasile, ha parlato in conferenza stampa dopo la rotonda vittoria ottenuta in amichevole (5-) contro El Salvador: "La nostra idea di calcio rimane invariata, indipendentemente dall'avversario che affrontiamo: questa è la cosa che mi piace della nostra squadra. Richarlison (protagonista all'esordio con una doppietta)? Lo seguivamo già prima del Mondiale, al Watford si è subito comportato bene, così come sta facendo adesso (all'Everton, ndr). Imporsi in Premier non è mai semplice".