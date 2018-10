Brasile, vittoria con 5 gol ma Neymar simula ancora. In campo due italiani

© foto di Imago/Image Sport

La vittoria per 5-0 del Brasile su El Salvador in amichevole sta facendo discutere - al di là della prestazione dei giocatori di Tite - soprattutto per l'episodio di cui si reso protagonista Neymar. L'attaccante del PSG ha infatti rimediato un giallo per simulazione (l'ennesimo): tocco a superare l'avversario e consueto solito tuffo dopo essere stato appena sfiorato. Stavolta l'arbitro non ha avuto dubbi e lo ha immediatamente ammonito. Oltre ai gol (doppietta di Richarlison, Marquinhos, Neymar e Coutinho), da segnalare anche la presenza in campo dei calciatori della Serie A: Alex Sandro, terzino della Juventus, ha disputato tutti i 90 minuti mentre Douglas Costa, partito titolare, è stato sostituito al 9' della ripresa.