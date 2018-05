Campionati nel Mondo: Brasile, al Corinthians derby e primato

Tutto molto aperto in Brasile dopo 5 turni. Nessuna squadra in fuga, in tre al comando. Pari senza reti nel Grenal, successo nel derby paulista del Corinthians che grazie a Rodriguinho piega il Palmeiras. Botafogo batte Fluiminense nel derby carioca. Questi i risultati e la classifica:

Gremio-Internacional 0-0

Cruzeiro-Sport Recife 2-0

Atlético Paranaense-Atlético Mineiro 1-2

Chapecoense-Flamengo 3-2

Bahia-Sao Paulo 2-2

Vasco da Gama-Vitoria 2-3

Corinthians-Palmeiras 1-0

Santos-Parana 3-1

Botafogo-Fluminense 2-1

Ceara-América Mineiro 2-2

Classifica

Flamengo 10

Corinthians 10

Atlético Mineiro 10

Gremio 8

Palmeiras 8

Botafogo 8

Vasco da Gama 7

Cruzeiro 7

Fluminense 7

América Mineiro 7

Sport Recife 7

Sao Paulo 7

Santos 6

Chapecoense 6

Atlético Paranaense 5

Intemacional 5

Bahia 5

Vitoria 4

Ceara 3

Parana 1