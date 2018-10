Colombia-Argentina, lo scontro Ospina-Simeone anticipa la Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La partita amichevole tra Colombia e Argentina (giocata nella notte in New Jersey e terminata 0-0) ha visto anche un'anticipazione della sfida in programma sabato al San Paolo tra Napoli e Fiorentina. Tra gli episodi più chiacchierati del match, infatti, c'è stato anche quello con protagonisti il portiere colombiano Ospina da una parte e l'argentino Simeone dall'altra. Sul finale della gara, l'attaccante della Fiorentina lanciato a rete è stato atterrato fuori dall'area di rigore dal portiere del Napoli con un intervento al limite del regolamento: per Ospina un cartellino giallo tra le ovvie proteste del pubblico argentino, per la punta viola un duro colpo per fortuna senza conseguenze. Come detto, questo sabato al San Paolo i due giocatori si ritroveranno nuovamente da avversari con le maglie dei rispettivi club.