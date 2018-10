Colombia, il pres. della Federazione: "Osorio? Cerchiamo tecnici liberi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver guidato la nazionale messicana, Juan Carlo Osorio è stato annunciato come nuovo tecnico del Paraguay. Stando così le cose, non ci sono possibilità di vederlo come ct della Colombia, al contrario delle ipotesi che erano emerse. "Abbiamo come candidati tecnici che ora sono liberi", ha spiegato il presidente della Federazione colombiana Ramon Jesurun in un'intervista a Radio Caracol.