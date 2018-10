Colombia, per il ruolo di ct spunta anche Dunga. Ma lui nega

© foto di Federico De Luca

Carlos Dunga è uno dei più recenti candidati alla panchina della Colombia. Uno dei rappresentati del tecnico, Francisco Ferreira, ha parlato a Radio Caracol. "Abbiamo presentato Dunga come uno dei candidati. Tutto dipende - ha detto - dall'interesse dela federazione colombiana. Il suo nome è stato comunque recepito con favore". Attualmente la panchina della Colombia è libera dopo l'addio di Pekermann. In realtà come riporta Globoesporte il brasiliano ha spiegato di non aver sollecitato alcun contatto con la federazione colombiana