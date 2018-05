Copa America 2019: niente USA e Messico. Ci saranno Qatar e Giappone

© foto di Imago/Image Sport

Nella prossima Copa America, che si disputerà in Brasile ila prossima estate, ci saranno due nazionali asiatiche invitate alla manifestazione dalla Conmebol (la confederazione sudamericana) in luogo di Messico e Stati Uniti. Si tratta del Giappone, alla sua seconda presenza nella competizione, e del Qatar, all'esordio assoluto, che si uniranno alle altre 10 Nazionali (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela). Una decisione presa, come si legge sul sito ufficiale della Conmebol, “al grande interesse dall'AFC (la confederazione asiatica) nei confronti del Sud America e dell'impegno della confederazione sudamericana per lo sviluppo del calcio in tutto il mondo”.