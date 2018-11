Copa Libertadores, appello contro la violenza: "C'è molto in gioco..."

Dopo i gravi incidenti sabato per la finale River-Boca

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BUENOS AIRES, 27 NOV - Il presidente della Conmebol (la Uefa sudamericana), il paraguaiano Alejandro Dominguez, lancia un appello a "tutti i protagonisti del calcio sudamericano a fissare come priorità l'identificazione, la comprensione e la lotta alle cause degli atti di violenza che macchiano il nostro sport". Dominguez sottolinea che in questa sfida "c'è molto di più in gioco che un titolo sportivo". "O tutti i protagonisti del calcio sudamericano si uniscono per mettere fine alla violenza, o la violenza si incaricherà di mettere fine al calcio sudamericano". Oggi il presidente della Conmebol si riunirà con i presidenti di River e Boca, Rodolfo D'Onofrio e Daniel Angelici, per tracciare un bilancio di quanto accaduto sabato e fissare la data possibile per il ritorno della finale (l'andata finì 2-2) forse l'8 dicembre. Ma prima, la commissione disciplinare dell'organismo dovrà dire la sua su una richiesta del club 'xeneize' di ottenere la vittoria a tavolino, per i pregiudizi avuti a causa dell'incidente.