Copa Libertadores, il River si allenerà a Valdebebas. Il Boca a Las Rozas

© foto di

Iniziano a trapelare le prime informazioni circa lo sbarco in Europa di River Plate e Boca Juniors in vista della finale di Copa Libertadores in programma il 9 dicembre al Santiago Bernabeu. Secondo quanto riportato dai colleghi di Marca il River si allenerà presso il centro sportivo del Real Madrid a Valdebebas, mentre il Boca Juniors verrà ospitato dal Centro Tecnico Federale della Spagna a Las Rozas.