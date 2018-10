Copa Libertadores, River prima finalista tra le polemiche: 2-1 al Gremio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È successo di tutto nella sfida di ritorno della semifinale di Copa Libertadores tra Gremio e River Plate, disputata nella notte italiana. La squadra argentina ha battuto 2-1 in rimonta i campioni uscenti dopo aver perso per 1-0 in casa il match di andata. Brasiliani in vantaggio nel primo tempo grazie a Leo Gomes, ma nel finale il River fa il miracolo: all'82' arriva il pareggio di Borre, poi il gol vittoria al 95' su rigore contestatissimo, concesso dal VAR e trasformato da Martinez. Inevitabile la scia di polemiche finali: 14 minuti di recupero per le proteste dei padroni di casa e chiusura con la polizia in campo in assetto antisommossa per scortare l'arbitro Cunha negli spogliatoi. In finale potrebbe arrivare anche il Boca Juniors, che deve difendere il 2-0 conquistato all'andata contro il Palmeiras.