Copa Libertadores, termina la fase a gironi: tutti i verdetti

“Ritrovo l’allenatore che mi ha fatto crescere. A Empoli Silvio Baldini è stato fondamentale per la mia crescita umana e professionale, sono contento di ritrovarlo”. Così a TuttoMercatoWeb Massimo Maccarone, colpo di mercato della Carrarese, reduce da un’esperienza al Brisbane Roar. Quando...

Vitale: "I Della Valle non venderanno Chiesa"

Pruzzo: “Roma non deve cedere, valutazione Icardi è sospesa”

Parma, ag. Di Cesare: "In A può fare bene. Può restare in gialloblù"

Italia, Mancini: "Con la Francia sarà un bel test. Balo in dubbio"

Parma, ag. Mazzocchi: "Felice in gialloblù. La società punta su di lui"

Ag. Giaccherini: “Resta al Chievo, vedo Balotelli in viola”

Fiorentina, Milenkovic: "Stagione importante in viola. Sono cresciuto"

Lazio, Radu: "Che peccato per la Champions. Futuro? Qui per sempre"

Cosmi: "Orgoglioso dell'Ascoli. Non siamo scarsi"

Napoli, pista norvegese per il centrocampo: piace Berge del Genk

Inter, nuova idea per trattenere Rafinha: prestito oneroso

SPAL, contatti con il Torino per Valdifiori

Napoli, concorrenza del Wolverhampton per Rui Patricio

Carraro a Sportitalia: "Mancini ok, ma serve filiera azzurra. Ancelotti..."

Inter, in arrivo undici milioni dal Valencia per il riscatto di Murillo

Roma, maxi offerta del Marsiglia per Manolas: il difensore rifiuta

Parma, ag. Gagliolo: "Riscatto scattato in automatico dopo prima presenza"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 31 maggio

Retrocedono in Copa Sudamericana: DEFENSOR SPORTING BOLIVAR PENAROL SANTA FE VASCO DA GAMA NACIONAL MILLONARIOS JUNIOR

Non teste di serie: CERRO PORTENO RACING FLAMENGO INDEPENDIENTE ATLETICO TUCUMAN BOCA JUNIORS ESTUDIANTES COLO-COLO

Teste di serie per il sorteggio: PALMEIRAS GREMIO LIBERTAD RIVER PLATE CRUZEIRO CORINTHIANS ATLETICO NACIONAL SANTOS

Gruppo C LIBERTAD (Paraguay) 13 ATLETICO TUCUMAN (Argentina) 10 PENAROL (Uruguay) 9 THE STRONGEST (Bolivia) 3

Invio richiesta in corso...

Va al PSG in uno scambio con Neymar

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy