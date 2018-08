Copa Sudamericana, avanti San Lorenzo e Millonarios

© foto di Pietro Mazzara

Millonarios e San Lorenzo accedono al terzo turno di Copa Sudamericana. I colombiani travolgono 4-0 i paraguayani del General Diaz dopo il pari all'andata per 1-1. I cileni del Temuco vincono 1-0 in casa contro il San Lorenzo ma non basta: gli argentini avevano vinto a tavolino la partita d'andata (3-0 a seguito dell'impiego da parte del Temuco di un giocatore che non poteva essere iscritto alla competizione in quanto l'aveva già iniziata con un'altra squadra) e vanno avanti.