Dg Gremio: "Su Arthur non c'è solo il Barcellona, tante big alla finestra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona vuole chiudere in fretta per il talentuoso centrocampista brasiliano Arthur. Proprio per questo degli emissari blaugrana ieri hanno incontrato il Gremio, come conferma anche il dg del Imortal André Zanotta: "Ieri c'è stata una riunione. Abbiamo incontrato un rappresentante del Barcellona e cominciato una conversazione formale. La trattativa è ancora all'inizio. Tutto il mondo sa che il Barcellona è interessato ad Arthur, ma ci sono anche altri grandi club che hanno chiesto informazioni su di lui". Lo riporta Sport.