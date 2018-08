ESCLUSIVA TMW - Ds Rampla Juniors: "Garat e Dorta da tenere d'occhio"

La scorsa settimana è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio da parte degli uruguaiani del Rampla Juniors dell’italiano Gianluca Arnuzzo come nuovo direttore sportivo con contratto fino al 2020. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com proprio il neo dirigente del club racconta com’è nata la trattativa e ci parla di alcuni talenti interessanti: “La trattativa è nata in italia tramite Enrique Rodriguez che è un amico uruguaiano. Mi ha aiutato molto nella definizione dell’affare con il Rampla Juniors”.

Le prime impressioni sul calcio uruguaiano? “È un calcio molto particolare perché è un mix di fisico e tecnica. È difficile da giocare, ma allo stesso tempo molto bello da vedere”.

Che mercato farete? Quali sono gli obiettivi del club in questa stagione? “Il mercato sarà sicuramente indirizzato principalmente a giocatori che già conoscono questo campionato anche se guarderemo con attenzione all’Europa sia per gli uruguaiani che vogliono tornare a casa sia per i calciatori europei che voglio fare un’esperienza qui. Gli obiettivi sono sicuramente ben figurare nella Copa Sudamericana contro l’Idnependiente de Santa Fe, che si giocherà il 19 e 31 luglio, e salvarci in campionato”.

C’è qualche giocatore interessante che potremo vedere, magari, in futuro in Europa o addirittura in Serie A? “Sì abbiamo due elementi molto interessanti. Il primo è Dylan Garat 2002 che ha già giocato in Primera Division e gioca come trequartista. L’altro è Adrian Dorta 2000 seconda punta che è stato aggregato da qualche giorno alla prima squadra. Sono due elementi che cercheremo di vendere in Europa e per i quali si sono già si sono mossi alcuni club”.

Un commento sul Mondiale? Chi può vincerlo? “Beh, non essendoci l’Italia faccio il tifo per l’Uruguay. Tuttavia penso che potrebbe essere l’anno di Francia o Brasile”.