© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirene dal Brasile per Danilo Avelar. Il difensore di proprietà del Torino è attualmente in prestito all’Amiens, dove in occasione dell’ultima partita è risultato uno dei migliori del campionato francese. Una prestazione di livello sotto gli occhi del Palmeiras, che studia il giocatore e la situazione. Il Brasile chiama, Danilo Avelar nel mirino del Palmeiras...