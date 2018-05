Fluminense, per Mascarenhas interesse di Samp, Milan e Fiorentina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La difficile situazione finanziaria del Fluminense impone alcune scelte al club. In particolare dovrà procedere a delle cessioni. Il prossimo a partire potrebbe essere il laterale sinistro Mascarenhas, in prestito all'Atletico Goianense. Il suo agente Marcelo Robalinho, come riporta globoesporte, è stato recentemente in Europa. E vari club gli hanno chiesto informazioni. La Samp ha manifestato interesse al pari di Milan, Fiorentina e Benfica. Il suo contratto scade nel 2019.