Gabigol saluta l'Europa: "Grazie Benfica, Santos vinciamo insieme"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gabigol saluta l'Europa e torna in Brasile. Il giocatore di proprietà dell'Inter infatti giocherà al Santos per i prossimi mesi dopo il trasferimento in prestito e sul proprio account di Twitter ha salutato e ringraziato il Benfica per i pochi mesi trascorsi in Portogallo: "Oggi chiudo il mio ciclo a al Benfica, un gigante che ho imparato ad ammirare. Voglio ringraziare lo staff per l'opportunità. Voglio anche ringraziare i miei compagni per l'affetto e l'amicizia che si è creata in questo periodo! Grazie fratelli, grazie Benfica". Inoltre il giocatore brasiliano ha salutato i suoi tifosi del Santos: "Sogniamo, giochiamo e vinciamo di nuovo insieme".

Hoje, encerro meu ciclo no @SLBenfica, um gigante que aprendi a admirar. Quero agradecer aos Encarnados pela oportunidade. Também faço questão de agradecer meus companheiros pelo carinho e pelas amizades formadas nesse meu período! Obrigado irmãos, obrigado @SLBenfica 👊🏾🔴⚪🦅 pic.twitter.com/xDv0ISA49N — Gabriel Barbosa (@gabigol) 25 gennaio 2018