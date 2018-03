Gremio, confermato interesse per Samuel Eto'o. Ostacolo ingaggio

Il Gremio sogna Samuel Eto'o. A confermarlo il tecnico dei campioni sudamericani in carica, Renato Portaluppi, che in conferenza stampa ha confermato come il camerunese sia stato proposto al club da un agente e che lo stesso Gremio stia considerando l'affare. Ostacolo principale, l'elevato stipendio del giocatore, 36 anni, attualmente all'Antalyaspor.