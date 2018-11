Gremio, Portaluppi furioso col VAR: "C'era Stevie Wonder?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo Gremio è stato eliminato dal River Plate a causa di un rigore concesso con il VAR al 95'. Renato Portaluppi è ovviamente furibondo per quanto accaduto nella semifinale di ritorno e ha criticato pesantemente l'arbitraggio nel post-partita, soprattutto per l'episodio del fallo di mano non ravvisato sull'azione del gol del momentaneo pareggio degli avversari: "Avrei preferito perdere 5-0 piuttosto che in questo modo. Non posso incolpare l'arbitro in campo per quell'episodio, ma posso prendermela con l'arbitro del Var. Chi si stava occupando del Var? C'era Stevie Wonder? L'hanno visto tutti tranne lui".