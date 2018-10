Olé attacca Neymar: spunta il tempo reale delle simulazioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

I suoi rotolamenti al Mondiale sono diventati virali e hanno scatenato l'ilarità dei tifosi, tanto che in Messico hanno inventato la "Neymar Challenge", ovvero rotolarsi da centrocampo fino all'area di rigore. A distanza di mesi - sottolinea Sport Mediaset - arriva anche l'iniziativa del quotidiano argentino Olé che, in occasione dell'amichevole Brasile-Argentina in Arabia Saudita, ha fatto un tempo reale di tutte le cadute del campione brasiliano, corredate da video. Sette in totale, con 3 ammonizioni provocate (Paredes, Saravia e Battaglia).