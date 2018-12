© foto di Alberto Fornasari

Novità di formazione per il River Plate in vista della finale di Copa Libertadores contro il Boca Juniors. Come riporta Olé il tecnico dei Millonarios Marcelo Gallardo ha avuto il via libera da parte dello staff medico per l'utilizzo di Juan Fernando Quintero e Rodrigo Mora per il match del Bernabeu. Entrambi comunque dovrebbero iniziare la gara dalla panchina, con il River che dal primo minuto dovrebbe schierare in attacco il solo Lucas Pratto con Gonzalo Martinez a supporto.