Ibrahimovic ai LA Galaxy, la foto sul Los Angeles Times

Il Los Angeles Times di questa mattina ha annunciato l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic in MLS aprendo le proprie pagine sportive con la foto dello svedese con la maglia dei Los Angeles Galaxy e il titolo inequivolcabile: "Impossibile da ignorare". L'ufficialità della firma dovrebbe arrivare nel corso delle prossime ore, anche se per qualcuno, già questo articolo a tutta pagina vale già come una sorte di ufficialità del passaggio del giocatore dal Man United, al club statunitense.

As revealed first by ESPN FC yesterday lunchtime, Zlatan Ibrahimovic is off to MLS, and LA Galaxy. pic.twitter.com/UBWaKV98P0

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) 23 marzo 2018