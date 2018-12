Il capo ultras del Boca rispedito in Argentina: "Ero a Madrid solo in vacanza"

© foto di Gaetano Mocciaro

Maxi Mazzaro è già rientrato in Argentina. Nelle scorse ore il celebre capo ultras del Boca Juniors è stato identificato a Madrid dalla polizia spagnola e subito rispedito in patria, anche se in ogni caso non sarebbe comunque stato autorizzato ad assistere al Superclasico di domenica col River Plate dagli spalti del Bernabéu. Un episodio sul quale si è espresso lo stesso tifoso, che ha smentito categoricamente il suo interesse per il match: "Non ero a Madrid per andare al Bernabéu, ma semplicemente per passare il Natale con la mia famiglia - ha dichiarato all'aeroporto di Buenos Aires -. Sono cinque anni che non vado allo stadio, volevo solo stare coi miei. Purtroppo c'è una vera e propria persecuzione in atto contro di me". Lo riporta As.