In Cile arriva Super Diamante: lega per over 65 con ambulanza appresso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una notizia senz'altro curiosa, quella che arriva dal Cile, più precisamente da La Tercera. Secondo quanto si apprende, è in vista la creazione della prima lega calcistica del paese, e con ogni probabilità di quasi l'intero globo, dedicata agli over 65: la Super Diamante. Questa particolare lega promuove un calcio per giocatori che abbiano compiuto almeno 65 anni, con un campo più piccolo del normale e le due squadre composte da nove calciatori ciascuna. Le partite durano due tempi da trenta minuti e per precauzione, ed evitare pericoli, sarà sempre presente un'ambulanza a bordo campo.