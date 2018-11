Incidenti prima di River-Boca, due giocatori trasportati in ospedale

E' ancora in forte dubbio la finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. L'assalto al bus degli ospiti da parte dei tifosi del River con sassi e gas infatti ha portato a posticipare la gara di ritorno di un'ora ma secondo alcuni quotidiani argentini due giocatori del Boca, Pablo Pérez e Gonzalo Lamardo, sono stati trasportati in ospedale dopo alcuni problemi accusati in seguito agli incidenti. Pablo Perez ha accusato un taglio al braccio e un problema ad un occhio ma doveva giocare da titolare questa sfida che a questo punto potrebbe anche essere rinviata come chiedono i dirigenti del Boca.

Pablo Pérez y Gonzalo Lamardo, los dos jugadores de #Boca que fueron atendidos en el Otamendi. pic.twitter.com/Ra9t3Z0ghc — Diario Olé (@DiarioOle) 24 novembre 2018