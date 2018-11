Le pagelle del Boca - Benedetto, croce e delizia. Indiavolato Tevez

Risultato finale: Boca Juniors-River Plate 2-2

Rossi 7 - Subisce due reti ma è uno dei grandi protagonisti del Boca Juniors, soprattutto nella prima fase di gara compie una serie di parate che sbarrano la strada agli avanti del River Plate.

Jara 6 - Ci mette la giusta garra, entra subito in clima Super Clasico con una serie di intervento duri e decisivi. Affonda lungo la corsia destra, nel finale lascia il campo per infortunio. (Dal 84' Buffarini sv).

Izquierdoz 4,5 - Comincia benissimo, nelle prime occasioni per il River Plate si fa trovare presente. Perde la bussola sulla prima rete di Lucas Pratto, sfortunato e sgraziato in occasione dell'autorete che consegna il pari agli ospiti.

Magallan 6 - Rispetto al compagno di reparto tiene alta la soglia dell'attenzione per tutto il corso della sfida, si fa largo sui palloni alti mentre è sempre puntuale nell'intervento e nell'anticipo.

Olaza 5,5 - Spesso sotto pressione, l'ex terzino del Tallares ha qualche problema nel contenere le numerose avanzate di Montiel sul suo versante. Poche le sovrapposizioni, un tentativo dalla distanza discreto ma senza sviluppi sull'economia della sfida.

Nandez 6,5 - Conferma le buone doti dimostrate anche al Mondiale con l'Uruguay, solito jolly per Guillermo Barros Schelotto che dopo l'ingresso di Benedetto lo sposta lungo la corsia destra. Inesauribile.

Barrios 5,5 - Come sempre ci mette muscoli e costanza ma non basta, il Pity Martinez è un cliente scomodissimo nella serata della Bombonera. Non riesce a prendere le contromisure giuste in più di un'occasione.

Perez 5 - Non una grandissima prova per il capitano del Boca Juniors, sono tanti gli errori in fase di impostazione dell'azione. Ci ha provato dalla distanza senza mai creare problemi a Franco Armani.

Pavon 6 - Sicuramente l'uomo sfortunato di questa finale, uno dei protagonisti più attesi è costretto a lasciare il campo già dopo venti minuti. Un problema alla coscia sinistra, esce in lacrime dal terreno di gioco. (Dal 28' Benedetto 6,5 - Si accende nei finali di entrambe le frazioni, nella prima non perdona come sempre mentre nel finale di gara si divora la rete della vittoria. Sempre e comunque pungente).

Ramon Abila 6,5 - Si sbatte lungo tutto il fronte d'attacco, generoso e roccioso come pochi. Alla prima vera occasione non perdona, dentro l'area di rigore ha i mezzi per essere letale come pochi.

Villa 6,5 - In più di un'occasione si ha la sensazione che voglia strafare, ha qualità e si accende ad intermittenza. Mezzo voto in più per il calcio di punizione pennellato per la testa di Dario Benedetto. (Dal 73' Tevez 6,5 - E' la sua partita, lo si nota dai primi palloni giocati. Serve un pallone d'oro a Benedetto, si fa ammonire ingenuamente nel finale).