Libertadores a Madrid. Dani Alves: "La vergogna più grande mai vista"

"Giocare un Boca vs River fuori dal Sudamerica è la VERGOGNA PIÙ GRANDE che ho visto e che vedrò mai come giocatore di calcio". Non ha usato mezzi termini, come spesso gli capita, Dani Alves: il laterale brasiliano del PSG non ha preso bene lo spostamento della finale della Copa Libertadores in Europa e lo ha espresso su Twitter.