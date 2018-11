Libertadores, arbitra Cunha: "Chi vincerà rispetti chi ha perso"

13.10 - Conclusa la conferenza stampa di Marco Giampaolo. 13.10 - Qual è il clima del derby dopo la tragedia del ponte Morandi? "Nello sport ci deve essere la rivalità, lo sfottò, anche in quello si sta insieme". 13.08 - Che Genoa ti aspetti? "Una squadra aggressiva, che non...

LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Dramma non va confuso con una gara di calcio"

Andres Cunha, uruguaiano, sarà l'arbitro della finale della Libertadores tra River e Boca. Il direttore di gara ha voluto inviare un messaggio ad entrambe le squadre: "Sfruttino la possibilità di giocarsi la finale. Se la sono guadagnata e la vivano con rispetto. Vinca il migliore. E chi vince sappia rispettare chi ha perso". Cunha ha raccontato come sta vivendo le ore che lo separano dal match: "E' bello concentrarsi. Da due giorni siamo nella nostra sede della federazione, in Paraguay. Ci stiamo preparando sotto tutti i punti di vista".

