Libertadores, le meteore italiane trascinano il Palmeiras

Due le partite giocate nella notte in Copa Libertadores. Pari a reti inviolate del Boca Juniors sul campo dei peruviani dell'Alianza Lima. Successo netto per il Palmeiras a Barranquilla: 3-0 contro lo Junior tutto a firma di ex "italiani": doppietta di Bruno Henrique, lo scorso anno a Palermo, e rete di Borja, meteora al Livorno (stagione 2013/14) e oggi uno dei centravanti più quotati in Sudamerica.