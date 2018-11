Libertadores, le sciarpe possono costare anche 600 pesos (25 euro)

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Non fa freddo a Buenos Aires ma le sciarpe in vista della finale Libertadores tra River e Boca vanno a ruba. Le sciarpe riportano anche le date delle partite, gli stadi in cui si è giocato all'andata e al ritorno. Indipendentemente dal materiale, queste sciarpe possono costare anche 600 pesos, l'equivalente di venticinque euro. Non poco per l'Argentina considerato che lo stipendio medio è di circa 480 euro.