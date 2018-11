Libertadores, River-Boca si giocherà al Bernabeu: manca solo l'ufficialità

Secondo quanto riportato da AS.com, c'è un accordo per il luogo dove si disputerà la finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. La partita si giocherà domenica 9 dicembre alle 20.30 presso lo stadio Bernabeu di Madrid. La Conmebol, il Rfef, la FIFA e il Real Madrid hanno già dato la propria approvazione, manca solo il via libera del Governo spagnolo che si pronuncerà nei prossimi giorni. Anche i due club argentini hanno dato il via libera alla nuova sede della finale di ritorno dopo aver respinto le candidature di Asuncion, Doha e Miami. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha già confermato che sarà presente alla partita, dunque manca solo l'ufficialità e poi il "Superclasico" avrà una nuova data e un nuovo stadio dove poter essere disputato.