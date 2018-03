Libertadores, Vasco ipoteca i gironi. Cvitanich salva il Banfield al 93'

© foto di Fabio Russo

Vasco da Gama ipoteca il passaggio alla fase a gironi di Copa Libertadores travolgendo i boliviani del Wistermann per 4-0. Tutta da giocarsi la qualificazione fra Banfield e Nacional Montevideo: l'andata in Argentina termina 2-2 con Dario Cvitanich che salva i padroni di casa al 93'. In gol, sempre per il Banfield, anche dell'ex meteora del Palermo Nicolas Bertolo.