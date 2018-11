Maradona: "Conmebol una piaga. Perché non lo stadio del Velez?"

© foto di Imago/Image Sport

Ai microfoni di Radio La Red ha parlato Diego Armando Maradona per commentare la decisione della CONMEBOL di giocare la finale di ritorno di Copa Libertadores al Santiago Bernabeu di Madrid: "Mi piacerebbe capire come fa la federazione a immaginare me e la mia famiglia a Madrid per questa partita. Non siamo tutti Macri (presidente dell'Argentina, ndr). E mi chiedo: perché non nello stadio del Velez? Loro sono la piaga del calcio. E poi penso al River: un domani, quando saranno ospiti del Boca alla Bombonera, come faranno ad entrare nello stadio?".