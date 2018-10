Maradona su Messi: "Macché leader, 20 volte al bagno prima di una gara"

© foto di Imago/Image Sport

Diego Armando Maradona parla di solito bene di Lionel Messi, ma stavolta, ai microfoni della trasmissione messicana La Ultima Palabra, ha riservato un attacco alla stella del Barcellona: "Non divinizziamolo più. E' difficile per me parlare di lui, ma è inutile pensare di fare un leader di un uomo che va 20 volte al bagno prima di una partita. Messi è Messi al Barcellona, e Messi è Messi giocando con l'Argentina. Se tornassi c.t. non lo chiamerei o, comunque, troverei un modo per toglierli pressione. Non faremmo di lui un leader perché non lo è".