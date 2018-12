Menotti non ci sta: "Assurdo spostare il Superclasico per quattro pietre"

Intervistato da Cadena SER, l'ex ct della Nazionale argentina Cesar Luis Menotti ha parlato così del Superclásico in programma domenica a Madrid tra River Plate e Boca Juniors: "La partita si doveva giocare nello stadio del River, il giorno stesso. Anche io fui preso a sassate mentre mi trovavo sul pullman del Barcellona per andare a giocare il derby contro l'Espanyol... Ciò non significa che non condanni l'accaduto, ma queste cose accadono per colpa di persone fuori di testa. Quanto successo al Boca non è abbastanza per mancare di rispetto a 60.000 spettatori, a famiglie con bambini che avevano fatto tanti sacrifici per assistere a questa partita. Il mondo del business sta divorando tutto. Se fossi stato l'allenatore del Boca o del River, non sarei neanche volato in Spagna. Non posso concepire che questa sfida si giochi fuori dal territorio argentino. Mi sembra irrispettoso che per quattro pietre si sia deciso di spostarla a Madrid. Spero solamente in una festa per gli spagnoli e anche che non succeda niente di strano, perché per gli argentini non ci sarà alcuna festa".