Neymar rivela: "Se tifo Palmeiras è grazie ad Alex"

© foto di J.M.Colomo

In un programma di Espn presentato da Alex, ex attaccante di Palmeiras e Parma, Neymar ha parlato del suo idolo: "Uno dei motivi per cui mi sento tifoso del Palmeiras sei tu - ha detto rivolgendosi ad Alex, come riporta globoesporte. Da Alex, Neymar ha avuto un libro sulla sua vita mentre l'attaccante del PSG gli ha regalato una maglia numero dieci del Brasile autografata.