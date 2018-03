Palmeiras, la CBF rescinde d'ufficio il contratto di Gustavo Scarpa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex obiettivo di Atalanta, Juventus e Lazio, il trequartista Gustavo Scarpa, ritorna al Fluminense. Il giocatore si è accordato con il Palmeiras dopo la risoluzione contrattuale - dopo battaglia giudiziaria a seguito di alcune mensilità di stipendio non pagate - sancita dal tribunale del lavoro di Rio de Janeiro, ma ora la CBF ha rescisso d'ufficio il contratto con il Verdao. Di fatto Scarpa ritorna alla sua vecchia società che, nel frattempo, non ha intenzione di mantenerlo in rosa. Probabile quindi una cessione a breve giro di posta.