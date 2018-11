© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Palmeiras ha cinque punti di vantaggio sul Flamengo a due giornate dalla fine del Brasileirao. Da 21 turni non perde, ma Scolari, tecnico del Palmeiras, non vuol festeggiare in anticipo. "Siamo vicini al titolo ma c'è ancora da fare. Ancora non abbiamo vinto". E ha aggiunto: "Nonostante abbia settant'anni continuo a fare tutto allo stesso modo in prossimità delle gare: dormo poco, ho l'ansia e cerco di pensare ad altre cose. Ma quel freschino nella pancia è sempre lo stesso. Quando non ci sarà più, sarà l'ora di smettere", queste le parole riportate da A bola