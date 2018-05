Paulistao, Gabigol nella top 11: "Premio che divido con tifosi e compagni"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Con 4 gol in 6 presenze, Gabigol è stato inserito nella formazione migliore del Paulistao appena conclusosi e che ha visto trionfare il Corinthians. Come riportato da Premium Sport, nella top 11, è presente anche Felipe Melo, sconfitto in finale. A margine della premiazione, l'attaccante brasiliano del Santos di proprietà dell'Inter - attraverso una instagram stories - ha commentato così: "Grazie Signore per questo premio, da dividere con i miei compagni e tutti i tifosi del Santos".