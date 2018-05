Perù, il TAS conferma squalifica di 14 mesi a Guerrero. Salta i Mondiali

Paolo Guerrero non potrà prendere parte al Mondiale col suo Perù. L'attaccante, precedentemente squalificato per doping, aveva fatto ricorso alla FIFA che aveva diminuito la squalifica a 6 mesi (già passati). L'Agenzia Mondiale Antidoping, insieme al TAS, hanno però confermato in ultimo grado di giudizio la sospensione di 14 mesi per il giocatore che così si perderà il Mondiale in Russia. A riportarlo diversi media peruviani fra cui Depor.com.