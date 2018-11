Pizarro, addio al calcio: "Arrivato il momento. A Roma il miglior periodo"

La carriera da calciatore di David Pizarro è al termine. Il regista cileno, che ha giocato in Italia vestendo con le maglie di Udinese, Roma, Inter e Fiorentina, ha annunciato che domenica disputerà l'ultima partita in Cile con la sua Universidad. A 39 anni compiuti, Pizarro ha spiegato la scelta di dire basta con una lunga intervista a La Tercera: "È arrivato il momento, arriva per tutti e anche per me. Sono io che lascio il calcio e non il calcio che lascia me. È una decisione elaborata da tempo. La maggior parte delle persone mi ha chiesto di ripensarci e proprio per questo è stato più difficile. Cosa farò adesso? Riposerò e viaggerò, voglio vedere le evoluzioni che sta vivendo il calcio. Spero di imparare tanto per tornare poi in Cile. Il mio miglior periodo? Gli anni con Roma, per quello che significava: Champions League e sfide in campionato a una squadra forte come l'Inter di Mourinho. Spalletti è il tecnico al quale sono più legato".