Pres. CONMEBOL: "Libertadores, Madrid scelta giusta. Il mondo aspetta"

Alejandro Dominguez, presidente della CONMEBOL, ha parlato in conferenza stampa da Asuncion, in Paraguay, della scelta di far giocare la finale di ritorno di Libertadores fra River e Boca al Santiago Bernabeu di Madrid: "L'amministrazione ha deciso che la partita si giocherà, con entrambe le tifoserie, al Santiago Bernabeu di Madrid. Ringrazio chi ha reso possibile tutto ciò, la partita sarà domenica 9 alle 20.30 (ora spagnola, ndr), a porte aperte. La CONMEBOL ha deciso in modo unanime, il mondo aspetta questa partita e vuole un esempio di sportività. E' un passo in avanti in una questione eccezionale, ci serviva un luogo neutrale. La città di Madrid ha tutti i requisiti necessari. La Spagna è il paese nel mondo con più cittadini argentini e Madrid è la decima città più sicura del pianeta. Il suo aeroporto ha la maggiore connettività con il Sudamerica e la gente ha cultura calcistica. A quelli che parteciperanno alla festa, chiedo di dimostrare al mondo come godersi un evento del genere. A chi ama il calcio chiedo di continuare a lottare insieme, la palla mai si fermerà per colpa di qualche delinquente".