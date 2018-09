© foto di Federico De Luca

Rolando Zarate, fratello ed ex agente dell'attaccante Mauro Zarate, ha commentato così il tanto discusso trasferimento dell'ex Lazio, Inter e Fiorentina dal Velez al Boca Juniors: "Non ho più rivolto la parola a Mauro dopo il suo trasferimento al Boca. Gli dissi fin da subito che era una follia che un leader e idolo del Velez come lui firmasse con gli Xeneizes. Ci fu una discussione molto animata tra noi, perché ritenevo e ritengo anche adesso che questa sia stata la peggior decisione della vita di mio fratello. Mi pento di aver portato Mauro al Velez, aveva promesso che questo sarebbe stato il suo unico club in Argentina". A riportarlo è Vélez y su Mundo.